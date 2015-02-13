Стресс может ускорить процесс развития диабета

Доказательством этому стали результаты исследований, для участия в которых были приглашены 50 человек, пишет megamedportal.ru.

В рамках исследований специалисты установили, что причиной развития сахарного диабета являются постоянные стрессы. Ученые следили за поведением и образом жизни 50 добровольцев на протяжении 11 лет. Согласно полученным данным, почти у половины людей, систематически подвергавшихся всевозможным психологическим нагрузкам, риск возникновения диабета повышался практически на 50%. У некоторых испытуемых были обнаружены симптомы диабета второго типа.

Ученые отмечают, что при постоянных психологических стрессах организм человека начинает производить намного меньше инсулина, чем надо. А при отсутствии именно этого вещества сахар, поступающий в организм, перестает усваиваться, что в результате и приводит к развитию диабета.

Кроме этого, при постоянных стрессах человеческий организм начинает вырабатывать кортизол, блокирующий работу инсулина, в больших количествах. Невзирая на эти данные, люди с диагнозом диабет чаще всего являются более чувствительными к различным психологическим раздражителям.