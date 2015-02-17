Чем полезно кокосовое масло

Если принимать его параллельно с физическими упражнениями, можно существенно снизить артериальное давление, пишет Здоровье .

Бразильские учёныевыяснили, что кокосовое масло помогает крысам-гипертоникам, снижая у них давление и защищая клетки от окислительного стресса. Правда, если принимать этот продукт, не меняя образа жизни, серьёзных изменений к лучшему не произойдёт. Масло помогало животным вернуться к нормальным значениям артериального давления, только если они каждый день некоторое время бегали в колесе. Упражнения и диета по отдельности были менее эффективны, хотя помогали заметно снизить вес всего за 5 дней.

Следующий этап исследований должен показать, имеет ли смысл использовать ингредиенты кокосового масла в антигипертензивных лекарствах для людей.