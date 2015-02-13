Признаки, которые характерны для человека с маниакальным синдромом

Маниакальный синдром является частью биполярного аффективного расстройства. К его симптомам относятся чувство эйфории, гиперактивность и снижение потребности во сне. Люди с маниакальным синдромом бывают злыми, агрессивными и иногда страдают от галлюцинаций и бреда, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Марихуана - один из наркотиков, наиболее широко используемых лицами младше 18 лет. Специалисты из Университета Варвика пытались выяснить, приводит ли употребление каннабиса к возникновению симптомов и эпизодам мании у тех, кто страдает от биполярного расстройства. Кроме того, они хотели узнать, может ли марихуана стать причиной появления симптомов мании у людей без биполярного расстройства.

Ученые проанализировали данные исследований, в которых изучалось влияние употребления каннабиса на людей. Они нашли в литературе упоминания о 2391 человеке, имевшем симптомы мании. Употребление каннабиса совпадало с симптомами мании или предшествовало им чаще, чем следовало за ними. Также исследователи обнаружили связь между марихуаной и первым появлением симптомов мании. Специалисты добавляют, что употребление каннабиса может усугублять симптомы мании у людей, страдающих от биполярного расстройства.