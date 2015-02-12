Клинические исследования не подтвердили нейропротекторные свойства магнезии

Введение сультфата магния в первые два часа после первых проявлений заболевания и последующая продленная инфузия были безопасны, но не оказывали влияния на неврологический дефицит через три месяца после инсульта, подчеркивают авторы, пишет remedium.ru.

В работу были включены 1700 пациентов (857 распределены в группу лечения и 843 - в группу плацебо). Средний возраст составил 69 лет, 42,6% участников были женского пола. Для исследования подходили пациенты с подозрением на инсульт. В течение 2 часов от начала заболевания на догоспитальном этапе им внутривенно вводилась нагрузочная доза сульфатам магния или плацебо, а после прибытия в стационар продолжалась поддерживающая инфузия в течение суток. Основным оцениваемым исходом были неврологические нарушения через 90 дней после инсульта, измерявшиеся по модифицированной шкале Рэнкина (от 0 до 6 баллов, чем больше, тем более выраженные).

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Из включенных пациентов у 73,3% диагноз ишемического инсульта подтвердился в стационаре, у 22,8% было внутричерепное кровоизлияние, а у 3,9% какое-либо другое заболевание со сходными проявлениями. Медиана времени от первых симптомов до начала лечения составила 45 минут. Средний балл по модифицированной шкале Рэнкина через 90 дней после начала заболевания составил 2,7 в обеих группах, различий между группой лечения и группой плацебо выявлено не было. Аналогично, обе группы были сравнимы по частоте летальных исходов и серьезных нежелательных явлений.

Авторы пришли к выводу об отсутствии клинически значимого нейропротекторного эффекта сульфата магния при инсульте.