Риск смерти от курения выше, чем предполагалось ранее - исследование

В настоящее время врачи связывают с курением развитие 21 заболевания, среди которых диабет, 12 видов рака и 6 форм сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно, новая работа будет способствовать расширению этого списка, пишет Ремедиум, ссылаясь на Reuters.

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Ученые изучили медицинские данные пяти когортных исследований, объединивших более 421 тыс. мужчин и 532 тыс. женщин в возрасте от 55 лет. Все добровольцы наблюдались с 2000 по 2011 год. За это время было зафиксировано 181,3 тыс. летальных исходов, в том числе 16,4 тыс. среди курильщиков. Авторы работы отметили, что 17% смертей среди курильщиков были вызваны заболеваниями, которые современная медицина не связывает с последствиями табакокурения.

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Последующие исследования позволили определить, что курение в два раза повышает риск смерти в результате почечной недостаточности и различных заболеваний дыхательных путей. В шесть раз увеличивается вероятность летального исхода из-за ишемии желудочно-кишечного тракта. По сравнению с некурящими пациентами, у курильщиков в 2,3 раза вырастает риск смерти в результате инфекционных заболеваний и в 3,1 раза от цирроза печени.

Ученые также отмечают, что у женщин, страдающих вредной привычкой, на 30% чаще диагностируется рак молочной железы. У мужчин-курильщиков на 40% чаще выявляются злокачественные опухоли простаты.

«То, что курение убивает, не стало для нас неожиданностью. Мы знаем об этом уже многие годы. Однако крайне важно, чтобы люди осознали все негативное воздействие табакокурения на показатели смертности. Борьба с курением должна стать национальным приоритетом», - заявил один из авторов работы Эрик Джейкобс (Eric Jacobs).