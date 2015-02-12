Список вредных продуктов, которые полезнее остальных
Оказалось, в некоторых вредных продуктах содержатся антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Хотя злоупотреблять ими все равно не стоит
Полностью отказаться от вредных, но вкусных продуктов трудно. Поэтому ученые составили список вредных продуктов, которые полезнее остальных, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Оказалось, в некоторых вредных продуктах содержатся антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Хотя злоупотреблять ими все равно не стоит.
В перечень попал попкорн, отличающийся относительно низкой калорийностью и большим уровнем антиоксидантов. Батончики с темным шоколадом могут производить положительный эффект именно благодаря шоколаду, благотворно влияющему на сердце (он снижает давление). Если добавить орехи, то у продукта повысится уровень клетчатки. По этой же причине лучше выбирать батончики из темного шоколада. Специалисты, правда, рекомендуют потреблять примерно 100 граммов шоколада в день.
Крекеры - прекрасная закуска, если они изготовлены из цельнозерновой муки. Их конкурент - любой запеченный снэк (альтернатива картофелю-фри). Обработанный сыр также попал в поле зрения ученых. Линолевая кислота содержится во многих мясных, молочных продуктах и в сыре. Данная кислота обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами. Примечательно: в плавленом сыре больше этой кислоты, чем в обычном сыре вроде чеддера.
Одна пинта темного пива столь же хорошо улучшает кровоток, что и небольшая доза аспирина. Это снижает риск образования тромбов и сердечных приступов.