Полностью отказаться от вредных, но вкусных продуктов трудно. Поэтому ученые составили список вредных продуктов, которые полезнее остальных, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Оказалось, в некоторых вредных продуктах содержатся антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы. Хотя злоупотреблять ими все равно не стоит.

В перечень попал попкорн, отличающийся относительно низкой калорийностью и большим уровнем антиоксидантов. Батончики с темным шоколадом могут производить положительный эффект именно благодаря шоколаду, благотворно влияющему на сердце (он снижает давление). Если добавить орехи, то у продукта повысится уровень клетчатки. По этой же причине лучше выбирать батончики из темного шоколада. Специалисты, правда, рекомендуют потреблять примерно 100 граммов шоколада в день.

Крекеры - прекрасная закуска, если они изготовлены из цельнозерновой муки. Их конкурент - любой запеченный снэк (альтернатива картофелю-фри). Обработанный сыр также попал в поле зрения ученых. Линолевая кислота содержится во многих мясных, молочных продуктах и в сыре. Данная кислота обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами. Примечательно: в плавленом сыре больше этой кислоты, чем в обычном сыре вроде чеддера.

Одна пинта темного пива столь же хорошо улучшает кровоток, что и небольшая доза аспирина. Это снижает риск образования тромбов и сердечных приступов.