Google предоставит пользователям достоверную базу медицинских знаний

14:41, 11 февраля 2015
Зарубежные новости
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Чтобы упростить процесс поиска информации по различным заболеваниям, в Google разработали базу знаний, в которую вошли описания симптомов различных заболеваний и базовая информация по ним

Гугл, google

В ближайшие дни поисковая система Google откроет доступ к достоверной медицинской информации в рамках базы знаний Knowledge Graph, сообщается на сайте компании, пишет Ремедиум

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Сотрудники Google выяснили, что каждый двадцатый запрос пользователей связан с медицинской тематикой. Чтобы упростить процесс поиска информации по различным заболеваниям, в Google разработали базу знаний, в которую вошли описания симптомов различных заболеваний и базовая информация по ним. В некоторых случаях описание заболевания будет сопровождаться медицинскими иллюстрациями из специализированной литературы. 

Достоверность всей отобранной для проекта информации проверялась командой врачей из Google и Клиники Майо. Однако в Google подчеркнули, что изучение доступной медицинской информации не заменяет консультации с медицинским специалистом. 

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