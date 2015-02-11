Создана компьютерная модель формирования клеток крови

По мнению исследователей, модель поможет в создании новых лекарственных препаратов для терапии лейкемии и лимфомы, пишет remedium.ru.

В процессе работы над компьютерной программой, ученые изучили действие 48 генов в 3,9 тыс. клетках-предшественниках, из которых в последствие дифференцируются все типы кровяных клеток.

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Полученные данные были использованы при создании компьютерной модели процесса развития клеток крови. Стоит отметить, что последующие лабораторные эксперименты подтвердили соответствие модели реальным процессам формирования клеток.

«Благодаря созданию новой программы, моделирование результатов экспериментов занимает всего несколько секунд, тогда как проведение аналогичных опытов в лаборатории заняло бы не одну неделю. Использование компьютерной модели значительно ускоряет исследования в области кроветворения и развития генетических мутаций, приводящих к лейкемии», - рассказал один из авторов работы Берти Готтджинс (Bertie Gottgens).

Разработчики компьютерной модели также подчеркивают, что она позволит быстро оценить потенциал экспериментальных препаратов для лечения заболеваний крови.