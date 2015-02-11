Американский кардиолог Пател пожертвовал для украинских госпиталей оборудование на миллион долларов

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA со ссылкой на Miss Ukrainian Diaspora.

Как отмечается в сообщении, врач Пател обычно помогает странам Африки, однако благодаря стараниям украинцев Любы и Евгения Андрус 20 тонн медицинского оборудования на этот раз выделено именно Украине. Среди вещей, в частности, два операционных микроскопа, которые нужны для операций в военных госпиталях.

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«Доктор Пател лично вместе с волонтерами помогал упаковывать принадлежности. Эти люди не пожалели своего выходного дня, чтобы отправить помощь Украине. И за это мы благодарны», - написала в соцсети Наталья Фигель, одна из организаторов отправки гуманитарного груза.

«К подготовке, упаковке, доставке, приготовлению документации, растаможиванию, оплате и распределению приобщатся более полусотни волонтеров из Фонда защиты героев - Ukrainian Heroes Fund, St. Joseph the Betrothed Ukrainian Greek-Catholic Church, Miss Ukrainian Diaspora, Razom for Ukraine, а также волонтерские организации в Украине. Содействие в доставке груза в Украину - KLM Express и Ukraine Express», - отметила она.

Напомним, ранее из США в Украину привезли 7 тонн помощи, в том числе для госпиталей.