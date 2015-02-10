Ученые разработали устройство для смартфона, которое за 15 минут диагностирует СПИД

Исследователи из Колумбийского университета разработали устройство, которое может превратить любой смартфон – как iPhones, так и Android, в мини-лабораторию по диагностированию СПИДа и сифилиса – с помощью одной капли крови и всего за 15 минут, пишут Новости Израиля, ссылаясь на публикацию Еngadget.

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Прибор, стоимость которого не превышает для производителя 34 доллара, подключается к смартфону и проводит иммуноферментный анализ для поиска антител ВИЧ и антикардиолипиновый тест, выявляющий антитела в крови у больных сифилисом.

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Ученые испытали прибор в Руанде, где проверили его на 96 пациентах. Сообщается, что в нескольких случаях прибор ошибочно диагностировал болезнь у здоровых людей. Исследователи намерены устранить неисправности и снова провести испытания аппарата.