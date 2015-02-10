Совместное использование диуретика и антибактериального средства повышает риск внезапной смерти

Авторы рассмотрели медицинские записи жителей провинции Онтарио старше 65, получавших спиронолактон. Учитывались назначаемые препараты, случаи обращения за экстренной медицинской помощью, наличие сахарного диабета, гипертензии и некоторые другие параметры. Ученые изучили медицинские карты пациентов, у которых в течение 14 дней после назначения комбинации триметоприм-сульфаметоксазол или одного из других антибактериальных средств (амоксициллина, ципрофлоксацина, норфлоксацина или нитрофурантоина) наступила внезапная сердечная смерть, пишет Ремедиум. На каждый случай были подобраны 4 контрольных пациента, соответствующих по возрасту и полу. При проведении статистического анализа были вычислены относительные риски наступления внезапной смерти в результате приема спиронолактона и антибактериальных препаратов.

В группе пациентов, получавших триметоприм в сочетании сульфаметоксазолом на фоне спиронолактона, относительный риск внезапной смерти был повышен более чем в два раза и составил 2,46. Повышение относительного риска было обнаружено и для пациентов, принимавших ципрофлоксацин (1,55).

По результатам исследования авторы рекомендуют не использовать комбинацию триметоприма и сульфаметоксазола у больных, получающих спиронолактон, а подбирать другой антибактериальный препарат.

В настоящее время врачи часто применяют спиронолактон для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Наиболее типичным побочным эффектов спиронолактона является гиперкалиемия. Препарат уменьшает экскрецию калия с мочой почти на 40% за счет блокирования калий-натриевых каналов в дистальных канальцах. Ранее было описано лекарственное взаимодействие с развитием выраженной гиперкалиемии (вплоть до жизнеугрожающего уровня калия в крови).