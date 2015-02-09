Распространение MERS-CoV остается поводом для беспокойства - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность распространением коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV в Саудовской Аравии, пишет ремедиум, ссылаясь на сообщение Reuters.

После заседания чрезвычайного комитета специалисты ВОЗ заявили о необходимости принятия дополнительных мер для сдерживания распространения вируса. На настоящий момент известно о 965 случаях заражения MERS-CoV, причем более 350 больных коронавирусом скончались.

По хотя почти все случаи заражения MERS-CoV регистрируются в Саудовской Аравии, ВОЗ подчеркнула важность усиления контроля ситуации в соседних странах.

На сегодняшний день нет специфического лечения короновируса ближневосточного респираторного синдрома, летальность которого достигает 40%. Впервые заражение человека вирусом был зафиксирован в 2012 году. Стоит отметить, что в результате изучения последних данных комиссия ВОЗ пришла к заключению об отсутствии признаков устойчивой передачи вируса от человека к человеку.