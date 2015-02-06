В Канаде разрешили эвтаназию

Верховный суд Канады разрешил врачам делать эвтаназию в случае с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, что отменяет запрет 1993 года, сообщает Газета.ру.

Положение Уголовного кодекса страны о наказании за эвтаназию было признано нарушающим Хартию прав и свобод. Пациент, просящий о данной процедуре, должен будет дать письменное согласие. Таким образом, эвтаназию смогут делать только те больные, которые признаны дееспособными.

Решение суда вступит в силу через 12 месяцев, оно снимет ответственность с врачей, которые помогают покончить с жизнью неизлечимым пациентам, испытывающим невыносимые страдания.

Эвтаназия разрешена всего в нескольких странах мира, таких как Швейцария, Швеция, Бельгия и Нидерланды.