Facebook может стать причиной депрессии

Исследователи из Университета Миссури и Наньянского технологического университета отмечают: то, зачем человек использует Facebook, имеет большое значение. Если он пользуется социальной сетью, чтобы поддерживать связь с семьей и друзьями, в этом нет ничего плохого. Однако некоторые люди с помощью Facebook наблюдают за другими. Именно это приводит к депрессии, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Специалисты выяснили, что сообщения в Facebook о таких вещах, как дорогостоящий отпуск, новый дом, автомобиль или счастливые отношения, вызывали зависть у пользователей, привыкших наблюдать за чужой жизнью. Люди, которые завидовали и сравнивали свою жизнь с жизнью других, чаще страдали от депрессии. Тех, кто использовал сайт для общения, негативные последствия обходили стороной.

Ученые считают, что пользователи Facebook должны знать о возможном риске. Специалисты говорят: самопрезентация очень важна для социальных сетей, поэтому многие люди размещают там информацию только о положительных аспектах своей жизни. Нужно помнить об этом и стараться не завидовать другим.