Подтверждена связь механизмов консолидации памяти и сна

Им удалось доказать, что ингибиторные нейроны, отвечающие за консолидацию памяти, регулируют наступление сна, пишет Ремедиум.

Известно, что большинство животных и даже насекомых с трудом запоминают что-либо при депривации сна. Важная связь между сном и переходом информации из кратковременной памяти в долговременную, консолидацией памяти, была подтверждена ранее в большом количестве экспериментов. Авторы данной работы искали ответ на вопрос как связано наступление сна и работа памяти. Они предположили, что либо единый механизм влияет и на консолидацию памяти и на засыпание, либо эти процессы независимы друг от друга.

Исследование проводилось на мухах-дрозофилах. За консолидацию памяти у этих организмов отвечают дорсальные парные медиальные нейроны. При активации этих нейронов мухи спали дольше, а при деактивации не засыпали. Авторы показали, что инигибирующее влияние дорсальных парных медиальных нейронов на нейроны грибовидного тела, которое приводит к засыпанию, начинается одновременно с процессом перехода кратковременной памяти в долговременную.

В работе сделаны выводы, что вероятно, регуляция сна и консолидация памяти функционально связаны и за эти процессы отвечают одни и те же анатомические структуры.