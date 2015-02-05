ВОЗ: почти 400 человек заразились вирусом Эбола за три недели

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

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По данным ВОЗ, за три недели в Гвинее, Либерии и Сьерра Леоне было зафиксировано 368 новых случаев заражения. Таким образом, общее количество зараженных Эболой составляет 22 тысячи 460 человек. В трех странах от лихорадки погибли 8966 человек.

Ранее ВОЗ сообщала о 8959 погибших и 22 тысячах 444 зараженных Эболой.