Британский парламент одобрил создание детей "от трех родителей"

382 депутата проголосовали за одобрение нового метода, 128 – против. Если инициативу одобрит Палата лордов, Великобритания станет первой страной, в которой будет легализовано искусственное оплодотворение с ДНК трех родителей, пишут Новости Израиля.

Новая методика поможет около 150 семьям в год, и первый ребенок, в клетках которого будет ДНК трех человек, может родиться уже в следующем году.

Революционная техника искусственного оплодотворения призвана предотвратить возникновение у ребенка митохондриальных заболеваний – группы наследственных заболеваний, которые передаются детям обоих полов от матери. Новая техника заменяет поврежденные митохондрии (части клеточной структуры, отвечающей за энергоснабжение клетки) в яйцеклетках матери на здоровые митохондрии из яйцеклетки донора.

Дефекты митохондрии могут привести к мышечной дистрофии, тяжелой эпилепсии и к смерти ребенка.

Ученые подчеркивают, что это не означает, что ребенок родится от трех родителей, поскольку митохондриальная ДНК содержит всего 37 генов, которые выполняют отдельные от остальных 23 тысяч генов, взятых у двух родителей, функции. То есть, новая техника не повлияет на внешность и другие характеристики младенца.

По мнению многочисленных противников техники, в числе которых находится также Церковь, методика является небезопасной и неэтичной, а также открывает дверь для будущей генетической модификации детей.