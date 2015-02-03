В Великобритании могут появиться дети от трех родителей

Сегодня - 3 февраля - в парламенте Великобритании будет поставлен на голосование вопрос о разрешении применения новой техники искусственного оплодотворения, при которой к ДНК двух родителей будет добавлена здоровая митохондрия женщины-донора, чтобы ребенку не передались от матери неизлечимые генетические митохондриальные заболевания, пишут Новости Израиля.

Поскольку внесение изменений в ДНК является в Великобритании незаконным, внедрение новой техники должно быть одобрено парламентом. Сообщается, что британские парламентарии будут голосовать индивидуально, "по совести", а не в соответствии с линией своих партий. Правительство Великобритании поддерживает процедуру.

Если большинство парламентариев поддержит внедрение техники, Великобритания станет первым государством, в котором будет легализовано искусственное оплодотворение с ДНК трех родителей, и это может помочь около 150 парам в год.

Этот вопрос вызвал в Великобритании горячие дебаты, в которых также приняла участие Церковь, склоняющая парламентариев выступить против нового лечения.

По мнению противников техники, она является небезопасной и неэтичной, а также открывает дверь для будущей генетической модификации детей.

Митохондриальные заболевания – это группа наследственных заболеваний, который передаются детям обоих полов от матери. Эти заболевания связаны с дефектами в функционировании митохондрий (двумембранные структуры в клетках живых организмов). Такие дефекты могут привести к мышечной дистрофии, тяжелой эпилепсии и к смерти ребенка.

Новая техника заменяет митохондрии в яйцеклетках матери на здоровые митохондрии из яйцеклетки донора.

Ученые подчеркивают, что это не означает, что ребенок родится от трех родителей, поскольку митохондриальная ДНК содержит всего 37 генов, которые выполняют отдельные от остальных 23 тысяч генов, взятых у двух родителей, функции.