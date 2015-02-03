Влияние сладкой газированной воды на здоровье детей
12:15, 03 февраля 2015Зарубежные новости
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В журнале Human Reproduction вышла статья, в которой изучали влияние напитков с сахаром на половое созревание детей
Фото: УНИАН
В данных по 5583 девочкам, которым в 1996-2001 было от 9 до 14 лет, выявили интересную закономерность, пишет Здоровье. У тех, кто потреблял от 1,5 банок сладких напитков в день, первая менструация наступала в среднем на 2,7 месяца раньше, чем у остальных. Это не зависело от индекса массы тела, высоты, общего количества съеденной пищи и уровня физической активности.
Судя по статистике, снижения возраста менархе на год повышает риск заболеть раком груди на 5%. По всей видимости, начало менструаций на 2,7 месяца раньше мало влияет на вероятность возникновения этого типа рака. Тем не менее, результаты исследования стоит принять по внимание.
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