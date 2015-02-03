Чем опасны противоаллергические препараты

Результаты исследования опубликованы в журнале Jama Internal Medicine.

Из 3434 пациентов в возрасте от 65 лет и старше за период семилетнего наблюдения у 637 участников исследования была диагностирована деменция, а у 160 – болезнь Альцгеймера, пишет med2. Результаты исследования показали, что у тех пациентов, которые использовали высокие дозы антихолинергических препаратов в период исследования, риск развития деменции и болезни Альцгеймера был выше на 54 и 63 процента соответственно по сравнению с теми, кто их не принимал.

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, имеют дефицит ацетилхолина, поэтому препараты, блокирующие этот нейромедиатор, потенциально могут способствуют развитию данного заболевания.

Так как многие препараты из группы антихолинергетиков прописывают пожилым людям, авторы статьи подчеркивают необходимость оценивать возможные риски и пользу от приема таких лекарственных средств. Однако еще необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить сделанные выводы на большем количестве пациентов.