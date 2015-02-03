Проведены успешные испытания новой методики неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря

09:27, 03 февраля 2015
Зарубежные новости
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Дочерняя компания корпорации Micromedic (Израиль) провела успешные испытания новой технологии под названием CellDetect, которая предназначена для неинвазийного диагностирования рака мочевого пузыря

www.dsnews.ua

CellDetect диагностирует рак, выявляя в раковые клетки в анализе мочи.

Испытания состоялись в 9 израильских медицинских центрах. В рамках опытов были проверены 217 человек с историей заболевания раком мочевого пузыря. Результаты неинвазийной проверки полностью совпали с результатами биопсии или цистоскопии.

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После публикации результатов испытаний акции компании Micromedic подскочили на 45%. Компания намерена подать заявку о продаже технологии Евросоюзу уже в 2015 году. После этого Micromedic попытается продать технологию США.

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