Проведены успешные испытания новой методики неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря

CellDetect диагностирует рак, выявляя в раковые клетки в анализе мочи.

Испытания состоялись в 9 израильских медицинских центрах. В рамках опытов были проверены 217 человек с историей заболевания раком мочевого пузыря. Результаты неинвазийной проверки полностью совпали с результатами биопсии или цистоскопии.

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После публикации результатов испытаний акции компании Micromedic подскочили на 45%. Компания намерена подать заявку о продаже технологии Евросоюзу уже в 2015 году. После этого Micromedic попытается продать технологию США.

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