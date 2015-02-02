Дислексия у детей: как "обмануть" мозг

12:38, 02 февраля 2015
Зарубежные новости
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Специалисты из Университета Буффало полагают, что фонетический метод обучения чтению наиболее эффективен при дислексии

Фото: igrymalysham.ru

При таком подходе ребенка обучают соотношениям между буквами или группами букв и их произношением. Исследователи использовали данные МРТ-сканирования мозга. МРТ отображает мозг в виде трехмерных областей, называемых вокселями. Сканирование позволяет определить, какие зоны мозга наиболее активны в тот или иной момент. 

В норме все области мозга работают всегда. То, что человек использует только часть своего мозга, - всего лишь миф. Разные зоны мозга специализируются на разных видах деятельности, поэтому иногда некоторые регионы работают активнее, чем остальные. Ученые наблюдали за тем, как разные части мозга реагировали на визуальную и звуковую словесную стимуляцию. 

Лучше всего читали те люди, чья система визуальной обработки была наиболее чувствительна к звуковой информации. Мультисенсорные нейроны, воспринимающие разные раздражители, работают быстрее остальных. Судя по всему, у людей, которые хорошо читают, много таких нейронов. Это позволяет им пользоваться слуховой информацией для распознавания слов в процессе чтения. 

med2.ru

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