Дислексия у детей: как "обмануть" мозг

При таком подходе ребенка обучают соотношениям между буквами или группами букв и их произношением. Исследователи использовали данные МРТ-сканирования мозга. МРТ отображает мозг в виде трехмерных областей, называемых вокселями. Сканирование позволяет определить, какие зоны мозга наиболее активны в тот или иной момент.

В норме все области мозга работают всегда. То, что человек использует только часть своего мозга, - всего лишь миф. Разные зоны мозга специализируются на разных видах деятельности, поэтому иногда некоторые регионы работают активнее, чем остальные. Ученые наблюдали за тем, как разные части мозга реагировали на визуальную и звуковую словесную стимуляцию.

Лучше всего читали те люди, чья система визуальной обработки была наиболее чувствительна к звуковой информации. Мультисенсорные нейроны, воспринимающие разные раздражители, работают быстрее остальных. Судя по всему, у людей, которые хорошо читают, много таких нейронов. Это позволяет им пользоваться слуховой информацией для распознавания слов в процессе чтения.

med2.ru