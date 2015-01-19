Счастливое детство снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

В исследовании, проведенном в Университете Хельсинки, приняли участие 3577 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Специалисты зафиксировали данные о социально-экономическом статусе семьи, образе жизни родителей, эмоциональной устойчивости детей, их поведенческих проблемах, социальной адаптации и уровне стресса. Через 27 лет после начала исследования ученые оценили состояние здоровья сердечно-сосудистой системы 1089 из 3577 участников в возрасте 30-45 лет, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Добровольцы рассказали о своих уровнях холестерина и глюкозы в крови, физической активности, питании, весе, артериальном давлении и курении. Качество жизни в детстве сильно повлияло на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Так, участники, у которых было счастливое детство, на 14% чаще имели нормальный вес, на 12% реже курили, а их уровень глюкозы в крови соответствовал норме на 11% чаще по сравнению с людьми, детство которых было менее благополучным.

Высокий социально-экономический статус и высокий уровень саморегуляции поведения (хорошая способность к самоконтролю) в детстве оказались наиболее тесно связаны с крепким здоровьем сердечно-сосудистой системы во взрослом возрасте. Так, родители способны помочь детям надолго сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Для этого им нужно вести здоровый образ жизни, заботиться о создании стабильного эмоционального окружения, быть финансово обеспеченными, учить детей контролировать агрессивное и импульсивное поведение, а также помогать им адаптироваться в социальном плане.