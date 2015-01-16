2014 год стал самым жарким в истории метеонаблюдений – ученые

19:25, 16 января 2015
Зарубежные новости
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Средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году

flickr.com/photos/eijomian

2014 год признан самым жарким годом за всю 134-летнюю историю метеорологических наблюдений.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом сообщают НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

Средняя температура воды и воздуха за прошлый год была самой высокой с начала ведения регулярных метеорологических записей в 1880 году, говорится в докладах ученых.

Рекордные температуры были зафиксированы во многих странах Европы, а также в Австралии и в США.

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