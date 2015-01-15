Недостаток активности страшнее, чем ожирение - ученые
Ученые пришли к выводу, что среди европейцев недостаток физической активности становится причиной смертей в два раза чаще, чем ожирение
Согласно данным исследования, которое опубликовали в американском медицинском журнале Clinical Nutrition, ежегодно около 600 тысяч человек в Европе умирают от болезней, связанных именно с нехваткой физической активности, пишет BBCUkrainian.com.
В то же время от болезней, связанных с ожирением, умирают в два раза меньше людей - около 300 тысяч.
По словам ученых, ежедневная 20-минутная прогулка в быстром темпе - лучшая профилактика заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.
Причем прогулка - это полезно людям с любым весом.
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Ученые признают, что низкая активность и ожирение часто сопровождают друг друга.
При этом похудевшим людям низкая активность больше грозит проблемами с сердцем. В то же время страдающие ожирением люди, лучше себя чувствуют, если активно двигаются и занимаются спортом.
Ученые Кембриджского университета 12 лет анализировали данные 334 тысяч европейцев.
Они фиксировали их активность, размеры, а также записывали каждую смерть.
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Ученые пришли к выводу, что наибольший риск ранней смерти имеют те, кто мало двигается, и это не зависит от веса.
Один из участников исследования объясняет, что преодоление малоактивности уменьшит количество ранних смертей в Европе на 7,5%, а преодоление ожирения - на 3,6%.