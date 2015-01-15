Недостаток активности страшнее, чем ожирение - ученые

Согласно данным исследования, которое опубликовали в американском медицинском журнале Clinical Nutrition, ежегодно около 600 тысяч человек в Европе умирают от болезней, связанных именно с нехваткой физической активности, пишет BBCUkrainian.com.

В то же время от болезней, связанных с ожирением, умирают в два раза меньше людей - около 300 тысяч.

По словам ученых, ежедневная 20-минутная прогулка в быстром темпе - лучшая профилактика заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.

Причем прогулка - это полезно людям с любым весом.

Читайте такжеОжирение - это проблема семейная

Ученые признают, что низкая активность и ожирение часто сопровождают друг друга.

При этом похудевшим людям низкая активность больше грозит проблемами с сердцем. В то же время страдающие ожирением люди, лучше себя чувствуют, если активно двигаются и занимаются спортом.

Ученые Кембриджского университета 12 лет анализировали данные 334 тысяч европейцев.

Они фиксировали их активность, размеры, а также записывали каждую смерть.

Читайте такжеПочему некоторым людям трудно сбросить избыточную массу тела

Ученые пришли к выводу, что наибольший риск ранней смерти имеют те, кто мало двигается, и это не зависит от веса.

Один из участников исследования объясняет, что преодоление малоактивности уменьшит количество ранних смертей в Европе на 7,5%, а преодоление ожирения - на 3,6%.