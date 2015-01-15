В США проведут клинические исследования пероральной вакцины против ВИЧ-инфекции

В официальном пресс-релизе подчеркивается, что вакцина уникальна, так как в отличие от других экспериментальных профилактических препаратов против ВИЧ выпускается в таблетированной форме, пишет remedium.ru.

К участию в I фазе КИ принимаются взрослые добровольцы в возрасте от 18 до 40 лет. Организаторы исследований обещают заплатить за участие в проекте до 2 тыс. долларов.

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Новая вакцина создана на основе аденовирусного вектора. По словам ученых, в случае успеха, пероральная вакцина будет востребована на рынке благодаря простоте применения. Однако они напоминают, что работа над ней будет идти еще 5-10 лет.