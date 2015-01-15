Гормональные колебания у женщин могут усиливать тягу к курению

Результаты работы указывают на возможность выбора времени, когда бросить курить легче, и на необходимость создания антиникотиновых программ, учитывающих физиологические особенности пола, пишет Ремедиум.

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Известно, что женщины и девочки значительно быстрее приобретают зависимость от курения по сравнению с мужчинами. В новом исследовании планировалось сравнить различия в функциональной нейроанатомии тяги к сигаретам в зависимости от пола и выяснить, различается ли желание курить от фазы менструального цикла у женщин.

Пятнадцати курящим мужчинам и 19 курящим женщинам во время проведения функциональной МРТ представлялись нейтральные изображения и изображения, связанные с курением, провоцирующие тягу. Женщин тестировали дважды в середине лютеиновой фазы и в фолликулярную фазу менструального цикла. При последующем анализе не было обнаружено различий в активности головного мозга в зависимости от пола. Тем не менее, у женщин паттерны функционирования различных областей ЦНС значительно различались в зависимости от фазы менструального цикла. В фолликулярную фазу наблюдалась значительная активация лобных, височных и затылочных долей, а в лютеиновую фазу выявлялось только ограниченная активность в правом гиппокампе.

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Авторы предполагают, что женщинам может быть легче переносить тягу к курению в середине лютениовой фазы в связи с высоким уровнем половых гормонов, эстрогенов и прогестинов.