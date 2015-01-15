Медицинский туризм принес Иордании за год $1,4 миллиарда

Об этом сообщил газете Jordan Times глава Ассоциации частных медицинских учреждений Фаузи Хаммури, пишут Новости Израиля. Поскольку каждого пациента сопровождали еще два человека, благодаря местным медикам в королевство приехало около 750 тысяч человек.

По словам представителя отрасли, медицинский туризм в истекшем году принес иорданской экономике миллиард динаров – 1,4 миллиарда долларов США. В эту сумму входят расходы на оплату медицинских процедур, жилья, транспорта и т.д.

Собеседник издания отметил, что целый ряд факторов вредят конкурентоспособности иорданских медиков на международной арене. В первую очередь, это тарифы на электричество, выросшие за год на 50%. Отметил Хаммури и нестабильную ситуацию в Сирии и Ираке. Тем не менее, численность туристов не сократилась.