Быстро худеть опасно для здоровья

Дело в том, что похудение больше чем на три килограмма в месяц опасно для здоровья: это предупреждение содержат официальные рекомендации Всемирной Организации здравоохранения, пишет med2.ru.

А поэкспериментировать с монодиетами или голоданием? Тоже можно. Только где гарантия, что через неделю вы не угодите в стационар с обострением давно забытой хронической гастроэнтерологической болезни.

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Есть еще самый весомый аргумент, который, надеемся, убережет вас от соблазна уменьшить свои объемы вдвое за пару недель. Его не так давно озвучили исследователи, обнаружившие гормон лептин, который получил название «голос жировой ткани». Оказывается, между уровнем гормона в крови и головным мозгом существует обратная связь: чем он ниже, тем больше хочется кушать.

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Поэтому если организм, привыкший к высокому уровню лептина заставить быстро худеть, то, во-первых, вы заработаете непобедимое чувство голода, а во-вторых, как только диета закончится, ваш вес станет стремительно расти – как на дрожжах. Отсюда следует весьма оптимистичный вывод: главная причина неудачных попыток похудения в том, что задан слишком быстрый темп. Если худеть постепенно, придерживаясь правильного питания, то к постепенному снижению лептина организм привыкнет. А результат останется надолго.