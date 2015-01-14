Трудоголизм может привести к развитию алкогольной зависимости - исследование

Было установлено, что чем больше времени человек проводит на работе, тем более он склонен к алкоголизму. К такому выводу ученые пришли, проанализировав анкетные данные более 330 тысяч человек из 14 стран мира, включая США, Великобританию, Австралию и Германию. Результаты эксперимента опубликованы в издании British Medical Journal.

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Известно, что слишком долгие рабочие дни могут привести к истощению и проблемам с психическим здоровьем, пишут Новости Израиля. Результаты исследования вносят новую негативную лепту в этот список. Марианна Виртанен из Финского института гигиены труда в Хельсинки и ее коллеги обнаружили, что у людей, работающих более 48 часов в неделю, возрастает риск развития зависимости от алкоголя. Причем это не зависит от пола, возраста, социального статуса или национальности.

При увеличении рабочих часов с 8 до 12 в день возникают физиологические вредные последствия. На основании этого факта и результатов международного эксперимента ученые говорят о необходимости регулирования рабочего времени, как о важнейшей составляющей общественного здравоохранения.

Обнаруженная исследователями корреляция не зависит от возраста работников, пола, географического региона или социально-экономического статуса. Для большинства пьющих людей это эффективный способ уйти от проблем на работе и в семье.

"Некоторые люди справляются с избытком рабочих часов с помощью вредных привычек, таких как употребление алкоголя. Они пытаются таким образом снять стресс, избавиться от депрессии и бессонницы", – говорит Виртанен.

Ученые отмечают, что чрезмерное увеличение рабочих часов ведет также к малоподвижному образу жизни. Ожидается, что данные исследования будут использованы в Европейском Союзе для составления рекомендаций по гигиене труда.

Отметим, что о связи между продолжительностью рабочей недели и пристрастием к алкоголю в 2011 году говорилось в исследовании новозеландского Университета Отаго. Но впервые этот вывод подтвержден на основе глобального международного исследования.