Состояние британской медсестры с Эболой улучшилось

39-летней медсестре, которая живет в Глазго, поставили диагноз "лихорадка Эбола" 28 декабря, после возвращения из Сьерра-Леоне, где она была волонтером благотворительной организации Save the Children. 4 января ее состояние назвали критическим.

В заявлении больницы говорится, что пациентка демонстрирует "признаки улучшения состояния".

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"Королевская клиническая больница имеет удовольствие объявить, что Полин Кафферки показывает признаки улучшения и больше не находится в критическом состоянии, - сказано в заявлении больницы. - Она остается в изоляции и получает специализированный курс лечения от вируса Эбола".

Медсестру лечат экспериментальными лекарствами и с плазмой крови другого британского медработника Вилла Пуле, который выздоровел после инфицирования вирусом Эбола.

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Полин Кафферки вернулась в Шотландию с пересадками в Касабланке, Марокко, и в Хитроу, где ее несколько раз обследовали, однако не обнаружили отклонений и разрешили лететь в Глазго.

Сообщают, что ей мерили температуру шесть раз в течение 30 минут, однако каждый раз температура была нормальной.

В Глазго Кафферки стало хуже, и после появления симптомов лихорадки 30 декабря больную перевезли военным самолетом в Лондон в специализированный центр лечения Эболы в больнице Royal Free.

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Как сказал профессор молекулярной вирусологии Ноттингемского университета Джонатан Болл, улучшение состояния Кафферки является большим достижением британских медиков.

"Мы никогда не узнаем, ее состояние улучшилось благодаря новым экспериментальным лекарствам или ей стало лучше в результате переливания плазмы с антителами, но это свидетельствует о больших преимуществах хорошо оснащенного современного центра лечения Эболы", - сказал профессор.

Он говорит, что шансы исцеления на Западе во много раз превышают шансы на выздоровление в странах Западной Африки, где, по новым данным ВОЗ, количество смертей от лихорадки Эбола превысило 8000.

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Эбола передается прямым контактом с телесными жидкостями инфицированного человека.

Согласно информации ВООН, число инфицированных вирусом Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее превысило 20 тысяч человек.

BBCUkrainian.com