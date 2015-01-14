Спать во время болезни очень полезно - медики

Правда, пока у животных. Исследование, проведенное регент-профессором Джеймсом Крюгером, показало, что специфический мозговой белок уникальным образом вовлечен в реакции сна, вызванные вирусом гриппа у мышей. Без белка животные демонстрируют более существенные симптомы инфекции и чаще гибнут, нежели мыши из контрольной группы.

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Крюгер сообщил, что открытие может привести к альтернативным терапиям гриппа и других инфекционных заболеваний, возможно, с использованием назального спрея для стимуляции выработки мозгового белка под названием AcPb.

Предыдущее исследование показало, что для здоровья иммунитета необходим сон, который также играет критическую роль в реакции организма на бактериальные и вирусные инфекции.

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Крюгер показал, что восстановительный процесс вовлекает белок AcPb и сигнальное химическое вещество иммунитета под названием интерлейкин-1. AcPb в сочетании с интерлейкином-1 помогает регулировать сон у здоровых животных. Также он стимулирует инфицированных животных больше спать во время болезни.

В исследовании инфицированные гриппом мыши с нехваткой гена AcPb спали меньше. Также они становились вялыми, демонстрировали нарушение циркадных ритмов и в итоге гибли чаще, чем мыши, которые спали дольше.

med2.ru