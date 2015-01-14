Ученые обнаружили новую антибактериальную молекулу

Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

В окружающей среде обитает множество микроорганизмов, которые могли бы послужить источником новых препаратов. Их изучение и использование ограничено тем, что значительная их часть не культивируется в среде. Например, только 1% из бактерий, обитающих в почве, будет расти в чашках Петри. Новое устройство, называемое iChip, сортирует микроорганизмы из образца по специальным камерам.

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После сортировки прибор закапывают в почву. Молекулы, поддерживающие жизнедеятельность бактерий, проникают из окружающей среды в камеры и обеспечивают для микроорганизмов условия, близкие к естественным. Применение iChip позволяет увеличить долю бактерий из почвы, растущих искусственно до 50%.

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Авторы использовали устройство для получения примерно 10000 бактериальных колоний и проверили все из них в отношении их действия на золотистый стафилококк. Было обнаружено 25 возможных новых молекул для создания антибактериальных препаратов, но наиболее перспективные результаты показал тейксобактин.

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Исследователи ожидают, что бактериям будет затруднительно эволюционировать, чтобы выработать устойчивость к этой новой молекуле. Механизм действия тейксобактина связан с реакцией с жирными кислотами, составляющими бактериальную стенку. В отличие от традиционных средств, действующих на белки микроорганизмов, которые легко изменяются в результате мутаций, состав жирных кислот и их форма постоянны.

В настоящее время разработка новой молекулы находится на стадии доклинических исследований.

remedium.ru