После диагностирования рака возрастает риск инсульта

Ученые из Университета Колумбии и Медицинского колледжа Вейла Корнелла (Weill Cornell Medical College) провели анализ базы данных Surveillance, Epidemiology, and End Results, связанной с Medicare. Они выбирали пациентов с впервые диагностированным раком молочной железы, раком легкого, поджелудочной железы, простаты или колоректальным раком. Группу контроля составили пациенты без опухолевых заболеваний, подобранные по возрасту, расовой принадлежности, полу, месту жительства и сопутствующим состояниям. Анализировались медицинские записи с 2001 по 2007 год.

В работе использовались данные 327389 пациентов. В результате анализа было показано, что у больных раком повышен риск инсульта, причем чаще всего он случается в первые три месяца после установления онкологического диагноза. С течением времени это повышение риска по сравнению с людьми, не страдающими раком, уменьшается, а через год вероятность инсульта у онкологических больных не отличается от общей популяции.

Авторы предполагают, что это повышение риска инсульта может объясняться влияниями опухоли на систему свертывания крови и эндотелий сосудов. Кроме того именно в первые три месяца после установления диагноза больной получает самую интенсивную химио- и радиотерапию, которые являются независимыми факторами риска.

Результаты работы указывают на необходимость повышения настороженности по поводу возможных инсультов у больных с недавно диагностированным раком.

remedium.ru