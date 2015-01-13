Анализ крови поможет курильщикам узнать, как быстро кинуть

Анализ крови может помочь людям выбрать лучшую стратегию того, как бросать курить - такой вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Lancet.

Исследования свидетельствуют, что 60% людей, которые пытаются бросить курить, в течение недели снова берут в руки сигарету.

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Но ученые утверждают, что если измерить, как быстро организм расщепляет никотин, это может повысить шансы человека избавиться от вредной привычки.

Другие эксперты говорят, что надо еще оценить экономическую целесообразность этого анализа.

Одним из веществ, которое вызывает наибольшее привыкание при курении, является никотин. Когда его уровень в организме падает, курильщик испытывает влечение к сигаретам.

У разных людей никотин расщепляется по-разному.

Некоторые ученые предполагают, что люди с быстрым метаболизмом могут сильнее хотеть курить, а потому им труднее бросить.

Исследователи из Университета Пенсильвании проследили за 1240 людьми, которые пробовали бросить курить с помощью трех различных способов: никотиновых пластырей, препарата варениклина или таблеток-плацебо.

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Варениклин - это безникотиновый препарат, доступный по рецепту.

Каждому волонтеру делали анализ крови, чтобы выяснить, насколько быстро у него расщепляется никотин.

Прописывая лечение, медики анализировали побочные эффекты - в частности риск депрессии и самоубийства - против вреда для здоровья, который наносит курение.

К тому же, каждый, кто участвовал в исследовании, мог получить поведенческую консультацию.

Ученые выяснили, что люди, у которых никотин расщепляется с нормальной скоростью, имеют лучшие шансы бросить курить с помощью варениклина.

Добровольцы, у которых этот процесс происходил медленнее, примерно одинаково реагировали на оба метода, но при использовании варениклина у них чаще наблюдались побочные эффекты.

"Для людей с нормальным метаболизмом никотина шансы на успех могут быть вдвое лучше с таблетками, но трети людей с медленным метаболизмом, возможно, лучше выбрать более дешевые пластыри", - говорит профессор Кэрин Лерман, одна из руководителей исследования.

Сейчас тесты для определения скорости расщепления никотина используются в основном в лабораториях, но ученые говорят, что можно легко разработать и коммерческий аналог.

Профессор Нил Дэвис из Бристольского университета называет полученные данные важным научным достижением, но считает, что надо еще исследовать экономическую целесообразных этих тестов.

Его коллега Роберт Уэст из Университетского колледжа Лондона, который не принимал участия в исследовании, рассказал: "Если люди пытаются бросить курить без помощи, их шансы на успех составляют 4% в год".

"Чтобы достичь успеха, надо пробовать снова и снова. Это как с игральным кубиком бросая его, рано или поздно получишь результат, но если перестанешь - проиграешь", - говорит он.

BBCUkrainian.com