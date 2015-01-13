Опубликованы данные о лекарственных взаимодействиях нового противотуберкулезного препарата

По результатам исследования оказалось, что рифамицин и рифапентин значительно снижают концентрацию этого препарата в крови.

Бедаквилин разрешен к применению для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Это первое противотуберкулезное средство нового класса, одобренное за 40 лет.

Бедаквилин метаболизируется цитохромом P450 (CYP) 3A4 до менее активного метаболита М2. Время полуэлиминации препарата необычайно продолжительно - около 5-6 месяцев, что затрудняет изучение лекарственных взаимодействий. Рифамицин и рифапентин в настоящее время используются в схемах лечения туберкулеза, они позволяют сократить продолжительность терапии. Оба препарата являются мощными индукторами цитохрома CYP3A4.

Данные о фармакокинетике бедаквилина и М2 были получены в исследовании I фазы, включавшем 32 испытуемых, каждый из которых получил только 2 дозы препарата или 2 дозы препарата и многократные дозы рифамицина или рифапентина. Забор биообразцов для анализа проводился через 14 дней после приема каждой дозы бедаквилина.

Прием препарата вместе с рифамицином значительно увеличивал клиренс бедаквилина - в 4,78 раз (относительная стандартная ошибка 9,10%), а совместное использование с рифапентином - в 3,96 раз (относительная ошибка среднего 5,00%). Средние равновесные концентрации бедаквилина снижались на 79% и на 75% при приеме в комбинации с рифамицином и рифапентином, соответственно.

Авторы по итогам работы не рекомендуют использовать бедаквилин вместе с рифамицином или рифапентином для лечения туберкулеза даже при условии повышения дозы препарата.

Ремедиум