Ученые обнаружили, где в мозге человека размещена совесть

По данным научных сотрудников Оксфордского университета, в мозге человека есть отдел, отвечающий за совесть. К таким выводам они пришли после исследования с участием 25 мужчин и женщин. Благодаря этому исследованию ученые хотели определить, является ли совесть чисто психологическим понятием или имеет четкое местоположение в коре мозга, пишет estet-portal.com.

После магнитно-резонансного исследования были получены сведения о префронтальных участках головного мозга человека. Часть головного мозга, отвечающая за совесть, была найдена благодаря сравнению человеческого мозга и мозга примата, так как они имеют практически идентичное сходство. При этом у приматов отсутствует та часть мозга, которая отвечает за совесть. Таким образом, ученые пришли к выводу о наличие совести у людей и ее отсутствие у животных.

Участок, отвечающий за человеческую совесть, размещается за бровями. Этот небольшой шарообразный сгусток ткани заставляет людей оценивать свои действия и разделять их на хорошие и плохие поступки.