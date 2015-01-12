FDA зарегистрировала новый антикоагулянт

16:05, 12 января 2015
Зарубежные новости
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Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрировалановый антикоагулянт производства японской компании Daiichi Sankyo

Таблетированное лекарственное средство эдоксабан (edoxaban) предназначено для лечения тромбоза глубоких вен и эмболии легочной артерии у пациентов, уже прошедших терапию одним из инъекционных антикоагулянтов. 

Безопасность и эффективность эдоксабана в терапии пациентов с артериальной гипертензией оценивалась при участии более 21 тыс. пациентов. Как показали результаты сравнительных клинических исследований, эффективность нового ЛС в профилактике инсульта сравнима с варфарином. При этом на фоне приема эдобаксабана регистрировалось меньше случаев массивных кровотечений. 

Еще почти 8,3 тыс. добровольцев было задействовано в клинических исследованиях, направленных на оценку действия эдоксабана в лечении тромбоза глубоких вен. 

Препарат появится на рынке под торговым наименованием Савайса (Savaysa). 

Ремедиум

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