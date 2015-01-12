Щедрые люди счастливее и здоровее

Щедрых людей не так уж и много - мало кому хочется делиться своими деньгами, вещами или даже нематериальными благами.

Тем не менее, известно, что уровень счастья среди щедрых людей заметно выше, и, как показали недавние исследования, такие люди реже болеют и имеют лучшее здоровье, пишет healthyliving.com.ua.

Почему так происходит? На самом деле проявление щедрости - это социальный феномен, объясняют психологи. Человек может получить что-то, только отдавая. В данном случае, отдавая частичку своих благ, мы получаем взамен гораздо больше. Конечно же, если мы это делаем не из-под палки.

Каковы преимущества щедрости для здоровья:

Помощь другим снижает давление

Это непросто объяснить, но исследование показало, что щедрые люди, которые помогают другим, имеют меньше проблем с повышенным давлением. Авторы исследования уверены, что это связано с благодарностью людей ,которым они помогают.

Помощь другим снижает уровень стресса

Эгоцентричный человек постоянно сконцентрирован на своих проблемах, поэтому он часто пребывает в состоянии стресса. Люди, которые с радостью помогают другим, имеют на 40% меньший уровень стресса, потому что они не сосредоточены исключительно на себе, и для них сострадание и умение понять - вовсе не пустые слова.

Щедрые люди дольше живут

Риск преждевременной смерти таких людей ниже на 30%, показало исследование ученых из США. Такой результат они связывают снова-таки с более низким уровнем стресса и меньшей подверженностью сердечно-сосудистым заболеваниям.

Щедрые люди более счастливые

Отмечено, что щедрый человек чаще пребывает в хорошем, приподнятом настроении, более удовлетворен своей жизнью и в целом более счастлив по сравнению с другими.