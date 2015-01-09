Почему женщинам надо пить кофе

Французские ученые выяснили, что на память женщин в возрасте более 65 лет хорошо влияет кофеин. Тестирования, проведенные дважды с разницей в четыре года, показали, что у тех женщин, которые пили по три чашки кофе в день, память была лучше. На мужчин кофеин не подействовал, пишет gazeta-misto.te.ua.

К аналогичному выводу пришли и японские медики. По их данным, поклонницы кофе к тому же реже болеют раком толстого кишечника. Причем риск заболеть уменьшается вдвое у тех, кто выпивает больше трех чашек в день.

Почему кофеин действует так только на женщин? Медики объясняют это тем, что женщины более чувствительны к стимуляторам, а мужчины менее чувствительны, поэтому кофеин не действует на них.