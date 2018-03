Операции по снижению веса влияют на продолжительность жизни

Люди, страдающие ожирением, прибегают к операциям как к вспомогательным средствам в борьбе с лишними килограммами. Согласно результатам исследования, опубликованным в The Journal of the American Medical Association, пациенты, прошедшие подобные процедуры имели более низкие риски смертности, чем люди, отказавшиеся от оперативного вмешательства.

Наиболее часто проводимые операции по снижению веса - желудочное шунтирование, бандажирование желудка и рукавная гастропластика.

Суть первой процедуры заключается в создании небольшого резервуара в верхней части желудка, способного вместить лишь совсем маленькое количество твердой пищи. Далее создается обходной путь, по которому съеденная пациентом пища минует большую часть желудка и часть тонкого кишечника. При бандажировании желудка накладывается кольцо на верхний его отдел. Таким образом удаляется около 80% желудка. Операция рукавной гастропластики заключается в продольной резекции тела и дна желудка.

Проведенные исследования связывают хирургию потери веса с улучшением качества жизни, уменьшением рисков для здоровья, а также снижением смертности в целом.

В исследовании, проводившимся в научно-исследовательском институте здоровья в Сиэтле, штат Вашингтон, приняли участие 2500 людей, которые подверглись бариатрической хирургии в период между 2000 и 2011 годами. Средний возраст пациентов составил 52 года, а средний индекс массы тела - 47. Для сравнения продолжительности жизни их результаты сопоставляли с контрольной группой из 7642 человек, имевших такие же показатели среднего возраста и индекса массы тела, но не прошедших операции по снижению веса.

Около 55% участников исследования имели диабет, многие страдали другими заболеваниями, связанными с ожирением. Такими как болезни сердца, высокое кровяное давление и артрит.

Во время 14-летнего наблюдения было зарегистрировано 263 смертельных случаев среди пациентов, которые прошли операции по снижению веса, и 1277 смертей в контрольной группе.

В течение первого года смертность среди пациентов, перенесших бариатрическую хирургию, была на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% в контрольной группе. Это свидетельствует о том, что операция по снижению веса не продлевает продолжительность жизни в первый год после процедуры.

Тем не менее, показатели смертности пациентов, перенесших подобные хирургические вмешательства, спустя 5 и 10 лет были 6,4% и 13,8% соответственно. По сравнению с показателями смертности 10,4% и 23,9% в контрольной группе. Это говорит о том, что хирургия потери веса в перспективе положительно влияет на продолжительность жизни.

"Результаты нашего исследования могут иметь широкие последствия в поощрении потери веса в целом. Пациенты с более низким индексом массы тела живут дольше. Не важно, связано ли снижение веса с физическими упражнениями, диетами или хирургическим вмешательством. Но наши результаты в сочетании с другими исследованиями в области бариатрической хирургии могут принести значительную пользу", - прокомментировал данное исследование доктор Дэвид Артерберн.

