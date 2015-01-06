Большинство видов рака не связаны с образом жизни - ученые

Об этом говорится в новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science.

Команда американских специалистов попыталась объяснить, почему некоторые ткани в миллионы раз более уязвимыми для рака, чем другие.

Согласно выводам исследования, к появлению двух третей видов рака, которые проанализировали ученые, привели случайные мутации, а не образ жизни человека.

В этом случае единственным вариантом для предотвращения развития болезни является раннее диагностирование.

Впрочем, одна треть видов рака, все же в значительной степени зависит от нашего выбора.

От образа жизни зависят некоторые из наиболее распространенных и смертоносных видов рака, в частности рак легких и кожи.

Кроме того, независимое исследование, проведенное британским фондом Cancer Research UK, говорит, что около 40% всех видов раковых заболеваний вызваны воздействием внешних факторов.

В фонде отмечают, что курение, избыточный вес, способ питания и уровень потребления алкоголя являются доказанными факторами в возникновении многих видов рака.

BBCUkrainian.com