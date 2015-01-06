Яйцеклетки из кожи - почти реальность

Последствия этого достижения в будущем невероятны, но прежде чем его можно будет использовать в медицине, придётся преодолеть немало этических трудностей.

Перепрограммировать клетки кожи и переводить их в недифференцированное ("стволовое") состояние научились уже несколько лет назад. Для того, чтобы эти индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или iPS (так их называют по-научному) стали сперматозоидами или яйцеклетками, нужно провести их через стадию PGC — эмбриональных клеток, из которых потом развиваются только половые.

Чтобы клетка сменила специализацию или вовсе утратила её, нужно добавить в питательную среду, на которой она растёт, определённые вещества в чётко заданных пропорциях. Часто и этого бывает недостаточно. Например, дабы осуществить превращение клеток кожи в половые, израильским и британским учёнымпонадобилось пересадить их в тестикулы и яичники мышей. Из клеток, выращенных в яичниках, впоследствии образовывались яйцеклетки, и из тех, что побывали в самцах мышей, — сперматозоиды.

Выращивание в мышах — не последнее условие. Стволовая клетка (настоящая или бывшая клетка кожи) не станет гаметой, пока в ней не работает белок SOX17. Когда этот факт стал известен, из индуцированных плюрипотентных клеток научились получать именно PGC.

Хотя эффективность такого метода неспециалисту кажется небольшой (всего 25–40% клеток кожи становятся PCG), на самом деле процент успешных "превращений" в данном случае больше, чем когда бы то ни было. Страдающие бесплодием, даже самыми трудноизлечимыми его формами, получают новую надежду. Однако впереди исследователей ждёт множество этических вопросов. Как люди отнесутся к тому, что их дети были выращены в мышах? Можно ли культивировать искусственные PGC в организме человека? Как протестировать методику в клинике, учитывая то, что законы многих стран запрещают создание человеческих эмбрионов для исследовательских целей?

Здоровье