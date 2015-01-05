Персепсин оказался информативным маркером сепсиса у недоношенных детей

Сепсис с поздним началом вносит наиболее существенный вклад в причины летальных исходов у недоношенных новорожденных. Существует значительная потребность в диагностических инструментах для этого состояния.

Пресепсин представляет собой фрагмент растворимой формы рецептора CD14, которая высвобождается различными иммунными клетками (макрофагами, моноцитами, нейтрофилами) после стимуляции патогенами. Пресепсин отщепляется от CD14 лизосомальными протеиназами после активации фагоцитоза. Ранее было показано, что у взрослых этот маркер является надежным диагностическим и прогностическим параметром при сепсисе.

В данном исследовании оценивалась информативность определения уровня пресепсина у недоношенных новорожденных при сепсисе с поздним началом. Уровень пресепсина проспективно определялся у 19 детей с сепсисом и в группе контроля, у 21 ребенка без инфекционных осложнений, рожденных на 32 неделе гестации или ранее. Измерения проводились при включении в исследование детей в возрасте от 4 до 60 дней, а также через 1, 3 и пять дней после первого измерения.

Как свидетельствуют результаты работы, уровень пресепсина был выше у детей с сепсисом на момент начала исследования и в течение периода наблюдения (медиана составила 1295 нг/л по сравнению с 562 нг/л в контрольной группе).

Площадь под характеристической кривой, свойство диагностического теста, которое показывает, насколько хорошо он различает норму и патологию, составила 0,972. Это значение указывает на высокую информативность определения пресепсина для выявления сепсиса с поздним началом у недоношенных новорожденных. Другие расчетные характеристики диагностического теста тоже оказались положительными. По результатам исследования информативность пресепсина превзошла информативность уже известных и валидированных маркеров сепсиса.

Ремедиум