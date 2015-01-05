Классическая музыка нормализует показатели артериального давления
12:45, 05 января 2015Зарубежные новости
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Для нормализации артериального давления можно использовать не только медицинские препараты, но и довольно необычные способы - например, классическую музыку или шум моря
Фото: УНИАН
К таким выводам пришли специалисты из Вашингтона.
Эксперимент с участием 50 человек старшего возраста показал: 10-15-минутное прослушивание классической музыки (Моцарта, Бетховена) 3 и более раз в неделю помогает снизить артериальное давление.
Такие же результаты наблюдались среди добровольцев, которые в течение 20 минут трижды в неделю слушали шум моря. Причем положительная динамика появилась уже через 2 месяца звукотерапии. А уже через 4 месяца кровяное давление полностью пришло в норму у большинства исследуемых.
К тому же классические произведения и звук моря помогают сконцентрироваться и расслабиться.
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