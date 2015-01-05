Классическая музыка нормализует показатели артериального давления

К таким выводам пришли специалисты из Вашингтона.

Эксперимент с участием 50 человек старшего возраста показал: 10-15-минутное прослушивание классической музыки (Моцарта, Бетховена) 3 и более раз в неделю помогает снизить артериальное давление.

Такие же результаты наблюдались среди добровольцев, которые в течение 20 минут трижды в неделю слушали шум моря. Причем положительная динамика появилась уже через 2 месяца звукотерапии. А уже через 4 месяца кровяное давление полностью пришло в норму у большинства исследуемых.

К тому же классические произведения и звук моря помогают сконцентрироваться и расслабиться.

med2.ru