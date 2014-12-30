Более 40% случаев рака вызваны вредными привычками

Такие выводы обнародовали британские исследователи, которые говорят, что в одной только Британии речь идет о 600 тыс. случаев рака.

Последние данные организации Cancer Research UK свидетельствуют, что наибольший риск заболеть раком связан с курением, а на втором месте по степени угрозы здоровью - нездоровое питание.

Эта благотворительная организация призывает людей принять во внимание ее выводы и подумать о своем здоровье во время, когда многие принимают решение что-то изменить к лучшему в Новом году.

Среди советов медиков - призывы уменьшить потребление спиртного и регулярно делать физические упражнения.

Согласно данным, которые охватывают пятилетний период с 2007 по 2011 года, более 300 тысяч случаев рака были связаны с курением.

Еще 145 тысяч раковых заболеваний были вызваны нездоровой диетой, содержащей большое количество кулинарных полуфабрикатов.

Тучность была причиной 88 тысяч случаев рака, а злоупотребление спиртным привело еще к 62 тысяч раковых заболеваний.

Другими факторами, приложились к заболеванию, были солнечные ожоги и низкая физическая активность.

Профессор Макс Паркин, который собирал статистику для исследования организации, сказал: "Не остается сомнений, что определенные вредные привычки сильно увеличивают риск заболеть раком, а исследование в целом мире указывают на те самые ключевые факторы риска".

"Конечно, в праздничное время все люди ходят в гости, угощают друзей, поэтому мы не хотим запретить рождественские сладости или вино, но призываем подумать о том, как лучше позаботиться о собственном здоровье в 2015 году, - говорит профессор. - Здоровый образ жизни не является гарантией того, что рака не будет, но он увеличивает шансы в нашу пользу, потому что уменьшает риск заболеть раком".

BBCUkrainian.com