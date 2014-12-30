Шумахер через год после травмы: прогнозы невеселые

29 декабря 2013 года Шумахер серьезно травмировал голову, когда во время катания на лыжах во французских Альпах, ударился о скалу.

Спортсмен проходил лечение в больнице Гренобля, а в сентябре его перевезли в его семейном доме на Женевском озере.

"Это (выздоровление - ред.) займет много времени", - сказала Сабина Кем.

Это заявление она сделала после того, как бывший французский автогонщик Филипп Стрейфф заявил, будто Шумахер начинает общаться глазами.

Менеджер и врач Шумахера опровергли это заявление.

В интервью газете Le Parisien Стрейфф рассказал, что, насколько ему известно, Шумахер начал узнавать своих родственников и общаться с ними с помощью глаз.

Бывший гонщик "Формулы-1" сказал Стрейфф в интервью, что получил эту информацию от жены Шумахера и его врача.

Однако сам врач - профессор Жерар Сейян - отрицал, что давал хоть какую-то информацию господину Стрейффу.

"В течение целого года я не имел никакого контакта - ни устного, ни письменного, ни физического - с Филиппом Стрейффом", - цитирует представителя хирурга агентство AFP.

Со своей стороны, Сабина Кем заявила, что Стрейфф не является близким другом Шумахера и что он не выходил на связь ни с ней, ни с врачом Сейяном.

Михаэль Шумахер

Родился: 3 января 1969 года

Первая победа в Гран-при F1: Бельгия, 1992 год

Последняя победа в Гран-при: Китай, 2006 год

Количество гонок F1: 303

Побед: 91 (155 раз на подиуме)

Чемпион мира: 7 раз(1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

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