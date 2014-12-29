Эндогенные ретровирусы способны активировать иммунный ответ

Результаты их работы были опубликованы в журнале Science.

Ретровирусы обладают способностью внедряться в геномную ДНК и передаваться из поколения в поколения. Такие сохраняющиеся в геноме ретровирусы получили название эндогенных. Известно, что около 45% генома имеет ретровирусное происхождение.

Распространено мнение, что ретровирусы обычно наносят вред организму, например, их связывают с развитием опухолей. Тем не менее, в новой работе было установлено, что эндогенные ретровирусы необходимы для продукции защитных антител. Они важны для развития так называемого Т-независимого ответа II типа - быстрой сборке антител в ответ на активацию B-клеток под действием крупных антигенов, содержащих повторяющиеся структуры, например, полисахаридов, находящихся на поверхности бактериальных клеток, или вирусных капсидов.

Доктор Минг Женг (Ming Zeng) и его коллеги выяснили, какие белки необходимы для активации сигнальных путей, ведущих к запуску этого иммунного ответа. В активированных В-клетках эндогенные ретровирусы самокопируются и встраиваются в ДНК при помощи обратной транскриптазы. РНК-копии ретровирусов детектируются белком RIG-I, а ДНК-копии - белком cGAS. Оба этих белка поддерживают сигналы, которые обеспечивают сохранение активированного состояния В-клеток, их пролиферацию и продукцию антител.

Отсутствие у мышей компонентов, необходимых для работы этих сигнальных путей, приводило к ингибированию запуска Т-независимого ответа II типа.

Авторы отмечают, что обнаруженная активация эндогенных ретрвирусов в В-клетках может способствовать развитию опухолей при воспалительных процессах.

remedium.ru