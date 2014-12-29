Найдена причина развития устойчивости опухолей к гормональным препаратам

Работа опубликована в журнале PNAS.

На очень многих моделях (от дрожжей до позвоночных) было доказано значение белков теплового шока для сохранения в популяции благоприятных для вида черт. В частности, несколько лет назад было показано, что белок HSP90 снижает эффективность противогрибковой терапии, так как способствует развитию устойчивости микроорганизмов Candida albicans и Aspergillus fumigatus, вызывающих грибковую инфекцию, к используемым препаратам. Применение ингибитора белка HSP90 в сочетании с противогрибковыми средствами значительно улучшало результаты.

Авторов данной работы заинтересовал вопрос, могут ли подобные эффекты наблюдаться при развитии злокачественных опухолей. Они провели ряд экспериментов на культурах клеток и опыты с участием лабораторных животных. Ученые показали, что добавление даже малых количеств веществ, ингибирующих работу HSP90, позволяло предотвратить развитие устойчивости опухолей к гормональной терапии.

Исследователи отмечают, что одновременное использование ингибиторов HSP90 и препаратов для гормональной терапии, может сделать лечение более эффективным. В настоящее время планируется проведение клинического исследования, в котором будет протестирована комбинация гормонального препарата фулвестранда и ганетеспиба, подавляющего работу HSP90.

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