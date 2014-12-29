Как уберечься от отравления за новогодним столом

Пищевые отравления – не редкость в новогодние праздники. Специалисты подготовили список рекомендаций, которые помогут избежать проблем, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald. Доктор Томас Разга из Королевского госпиталя Мельбурна подчеркивает: к отравлениям нужно относиться серьезно. Они могут стоить жизни.

Итак, бактерии, вызывающие отравление, лучше всего размножаются при температуре от 4 до 60 градусов. Поэтому пища безопасна, если она заморожена или, наоборот, очень горячая. А разогревать пищу стоит до действительно горячего состояния.

Также важно разделять уже готовые и сырые продукты во время хранения. Это позволит избежать перекрестного заражения. По этой же причине нельзя сначала нарезать сырое мясо, а потом на той же доске начать резать салат. И, конечно, не забывайте мыть руки с мылом после использования уборной или обработки сырых продуктов. Пока это остается самым надежным способом, позволяющим остановить разнесение опасных патогенов с рук на предметы и с рук на руки.

Еще при покупке продуктов стоит внимательно изучать товар. Если вы приобрели горячий и холодный продукт, то в дороге такие продукты следует держать раздельно. Пища, которая должна быть горячей, продается горячей, а замороженные продукты в магазине не хранятся вне холодильника.

Продавец должен использовать перчатки и разные ложки, расфасовывая готовые блюда. Конечно, продукты с внешними признаками повреждения упаковки и с истекшим сроком годности не подходят для праздничного стола. И, кстати, опасайтесь яиц. Если яйца очень грязные, убедитесь в том, что они хорошо проварились.

Если же заражение все-таки произошло, постарайтесь пить больше воды, дабы избежать обезвоживания. В тяжелых случаях следует незамедлительно обратиться к врачу.